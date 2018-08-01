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20:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Центральноафриканское СМИ рассказало о допросе российских журналистов перед убийством

Убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов похитили, допросили и убили, сообщило местное издание Palmares Centrafrique со ссылкой на свои источники.

Источник: РИА "Новости"

Ранее водитель, который вез россиян, заявлял, что их автомобиль обстреляли из засады, и журналисты погибли на месте.

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Издание утверждает, что похитителями были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров мусульманского повстанческого движения «Селека». Они контролируют окрестности города Декоа, который находится на полпути между Сибю и Кага-Бандоро. Именно там напали на россиян.

Palmares Centrafrique также публикует фотографию двух убитых журналистов. Андрей Коняхин, главный редактор Центра управления расследованиями (по заданию издания россияне находились в ЦАР), подтвердил The Bell подлинность фотографии. По его словам, на снимке Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.

О гибели в ЦАР Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля стало известно вчера, 31 июля. Они приехали в ЦАР снимать документальный фильм о деятельности частной военной компании «ЧВК Вагнера». Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Тела погибших доставят на родину в конце недели.

Читайте также: Перевороты, бриллианты, бедность. Что происходит в Центральноафриканской Республике, где убили российских журналистов

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