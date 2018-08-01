Центральноафриканское СМИ рассказало о допросе российских журналистов перед убийством

Источник: РИА "Новости"

Ранее водитель, который вез россиян, заявлял, что их автомобиль обстреляли из засады, и журналисты погибли на месте.

Издание утверждает, что похитителями были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров мусульманского повстанческого движения «Селека». Они контролируют окрестности города Декоа, который находится на полпути между Сибю и Кага-Бандоро. Именно там напали на россиян.

Palmares Centrafrique также публикует фотографию двух убитых журналистов. Андрей Коняхин, главный редактор Центра управления расследованиями (по заданию издания россияне находились в ЦАР), подтвердил The Bell подлинность фотографии. По его словам, на снимке Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.