Маршрутный автобус с пассажирами сорвался с моста под Риддером
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Риддере с моста около села Коноваловки в ручей с дороги сорвался маршрутный автобус, в котором находились водитель, кондуктор и трое пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на риддерский городской портал.
Источник:Kazinform
«По предварительной информации, никто из находившихся в автобусе серьезно не травмирован, но пострадавшие есть — их отвезли в больницу. Водитель, очевидно, не справился с управлением», — обсуждают в социальных сетях горожане.