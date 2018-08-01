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20:14 (мск), источник: Kazinform

Маршрутный автобус с пассажирами сорвался с моста под Риддером

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Риддере с моста около села Коноваловки в ручей с дороги сорвался маршрутный автобус, в котором находились водитель, кондуктор и трое пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на риддерский городской портал.

Источник: Kazinform

«По предварительной информации, никто из находившихся в автобусе серьезно не травмирован, но пострадавшие есть — их отвезли в больницу. Водитель, очевидно, не справился с управлением», — обсуждают в социальных сетях горожане.

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