Рядом с Пружанами в реке всплыла рыба

Источник: Комсомольская правда

Пружанские рыбаки увидели в реке Мухавец огромное число рыбы, плавающей брюхом к верху, и позвонили в Госинспекцию охраны животного и растительного мира, сообщают в природоохранном ведомстве.

Кобринские госинспекторы выехали на место и нашли подтверждение данного факта, а также выяснили, что рыба пострадала из-за загрязнения речной воды органическими элементами. Предположительно сообщается, что в Мухавец по каналу Вец могла попасть сточная органика из находящегося вблизи канала МТК.

Сильные ливни подмыли забор вокруг фермы и «унесли» отходы в мелиоративный канал. Дальше по сети каналов зараженная вода попала в речку. На агропредприятии не отрицают возможную вину и ждут вердикта госинспекторов, которым предстоит оценить ущерб, нанесенный природе. Погибшая рыба собрана и отправлена на экспертизу.