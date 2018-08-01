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20:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Рядом с Пружанами в реке всплыла рыба

В массовом море обвиняют местный молочно-товарный комплекс.

Источник: Комсомольская правда

Пружанские рыбаки увидели в реке Мухавец огромное число рыбы, плавающей брюхом к верху, и позвонили в Госинспекцию охраны животного и растительного мира, сообщают в природоохранном ведомстве.

Кобринские госинспекторы выехали на место и нашли подтверждение данного факта, а также выяснили, что рыба пострадала из-за загрязнения речной воды органическими элементами. Предположительно сообщается, что в Мухавец по каналу Вец могла попасть сточная органика из находящегося вблизи канала МТК.

Сильные ливни подмыли забор вокруг фермы и «унесли» отходы в мелиоративный канал. Дальше по сети каналов зараженная вода попала в речку. На агропредприятии не отрицают возможную вину и ждут вердикта госинспекторов, которым предстоит оценить ущерб, нанесенный природе. Погибшая рыба собрана и отправлена на экспертизу.

В Госинспекции информируют, что в жару рыбы и другая речная живность и флора и так страдают из-за нехватки кислорода в воде, а ядовитые стоки лишь усугубляют непростую ситуацию.

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