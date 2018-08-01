Рядом с Пружанами в реке всплыла рыба
В массовом море обвиняют местный
В массовом море обвиняют местный
Пружанские рыбаки увидели в реке Мухавец огромное число рыбы, плавающей брюхом к верху, и позвонили в Госинспекцию охраны животного и растительного мира, сообщают в природоохранном ведомстве.
Кобринские госинспекторы выехали на место и нашли подтверждение данного факта, а также выяснили, что рыба пострадала
Сильные ливни подмыли забор вокруг фермы и «унесли» отходы в мелиоративный канал. Дальше по сети каналов зараженная вода попала в речку. На агропредприятии не отрицают возможную вину и ждут вердикта госинспекторов, которым предстоит оценить ущерб, нанесенный природе. Погибшая рыба собрана и отправлена на экспертизу.
В Госинспекции информируют, что в жару рыбы и другая речная живность и флора и так страдают