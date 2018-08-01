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20:50 (мск), источник: Sputnik.by

«Школьный» убийца из Минска получил 22 года колонии

Преступник нанес потерпевшей более 90 ударов различными колюще-режущими предметами.

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Суд приговорил молодого человека, который жестоко расправился со своей знакомой на территории одной из школ Минска, к 22 годам колонии усиленного режима, сообщили в Минском городском суде.

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Инцидент произошел 8 сентября прошлого года: мужчина в маске напал на двух девушек и, пока одна из них бегала в школу за подмогой, убил минчанку. Согласно материалам дела, преступник нанес потерпевшей более 90 ударов различными колюще-режущими предметами. От полученных травм девушка скончалась на месте.

«Обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, совершенном с особой жестокостью», — сказали в суде.

Там также уточнили, что по совокупности мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года. Отбывать его он будет в исправительной колонии усиленного режима.

Данный приговор в законную силу не вступил и уже обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд, дело он рассмотрит 31 августа.

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