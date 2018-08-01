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20:51 (мск), источник: Newtimes.kz

Пенсионеры в Актау отдали бизнесмену — мошеннику десятки миллионов

В Актау у здания областного суда скандалили люди, которые называют себя жертвами мошенника, передает КТК.

Источник: Newtimes.kz

Таким образом они хотели достучаться до служителей Фемиды: судьи уже год не признают расписки, по которым каждый из них занял от 10 до 60 млн тенге знакомому бизнесмену. Пикет устроили в обеденный перерыв, поэтому судьи никак не отреагировали.

«Мы по судам ходим целый год! А мне больше 70 лет… А этот мошенник занял у меня 62 миллиона тенге, у кого-то 15 миллионов тенге… На наши деньги он трехэтажный ресторан построил и сейчас на море отдыхает! Все это он, не стесняясь, выкладывает в интернет, а мы, пенсионеры, должны теперь считать гроши и бегать по судам, которые нас не хотят слушать…» — рассказывает Дария Шарипова.

Всех этих людей, которые приехали в Актау из Жанаозена и других районов области, объединила одна беда и общий знакомый. Уже много месяцев они не могут вернуть деньги, которые, по их словам, заняли местному предпринимателю. Бизнесмен обещал вернуть долг с процентами, к тому же написал расписку. Но в судах документы, которые выдавал мужчина, признают недействительными. Люди надежду не теряют. Сами судьи советуют не устраивать истерик, а подавать апелляционные жалобы и решать вопрос в законном порядке.

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