Пенсионеры в Актау отдали бизнесмену — мошеннику десятки миллионов
В Актау у здания областного суда скандалили люди, которые называют себя жертвами мошенника, передает КТК.
В Актау у здания областного суда скандалили люди, которые называют себя жертвами мошенника, передает КТК.
Таким образом они хотели достучаться до служителей Фемиды: судьи уже год не признают расписки, по которым каждый из них занял от 10 до 60 млн тенге знакомому бизнесмену. Пикет устроили в обеденный перерыв, поэтому судьи никак не отреагировали.
«Мы по судам ходим целый год! А мне больше 70 лет… А этот мошенник занял у меня 62 миллиона тенге, у
Всех этих людей, которые приехали в Актау из Жанаозена и других районов области, объединила одна беда и общий знакомый. Уже много месяцев они не могут вернуть деньги, которые, по их словам, заняли местному предпринимателю. Бизнесмен обещал вернуть долг с процентами, к тому же написал расписку. Но в судах документы, которые выдавал мужчина, признают недействительными. Люди надежду не теряют. Сами судьи советуют не устраивать истерик, а подавать апелляционные жалобы и решать вопрос в законном порядке.