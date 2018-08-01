Пенсионеры в Актау отдали бизнесмену — мошеннику десятки миллионов

Источник: Newtimes.kz

Таким образом они хотели достучаться до служителей Фемиды: судьи уже год не признают расписки, по которым каждый из них занял от 10 до 60 млн тенге знакомому бизнесмену. Пикет устроили в обеденный перерыв, поэтому судьи никак не отреагировали.

«Мы по судам ходим целый год! А мне больше 70 лет… А этот мошенник занял у меня 62 миллиона тенге, у кого-то 15 миллионов тенге… На наши деньги он трехэтажный ресторан построил и сейчас на море отдыхает! Все это он, не стесняясь, выкладывает в интернет, а мы, пенсионеры, должны теперь считать гроши и бегать по судам, которые нас не хотят слушать…» — рассказывает Дария Шарипова.