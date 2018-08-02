Пострадавшие в общественной бане костанайцы отсудили 100 000 тенге
Между 3 жителями Костанайской области и владельцем общественной бани произошел конфликт, передает NUR.KZ со ссылкой на
Между 3 жителями Костанайской области и владельцем общественной бани произошел конфликт, передает NUR.KZ со ссылкой на
Во время отдыха троих жителей поселка Денисовка деревянная стойка в парной комнате в бане обвалилась, вследствие чего парни упали на пол с 3-метровой высоты. По этой причине пострадавшие обратились в суд с целью получения компенсации за причинение вреда здоровью и морального вреда. Костанайцы потребовали по оному миллиону тенге каждому. Однако позже, переговорив с другой стороной, парни решили отказаться от своих исковых требований.
Владелец бани, в свою очередь, до конца этого месяца выплатит им 100 000 тенге в качестве денежного возмещения морального вреда, а также возьмет на себя расходы по организации и проведению лечения пострадавших.