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00:39 (мск), источник: Nur.kz

Пострадавшие в общественной бане костанайцы отсудили 100 000 тенге

Между 3 жителями Костанайской области и владельцем общественной бани произошел конфликт, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Источник: Nur.kz

Во время отдыха троих жителей поселка Денисовка деревянная стойка в парной комнате в бане обвалилась, вследствие чего парни упали на пол с 3-метровой высоты. По этой причине пострадавшие обратились в суд с целью получения компенсации за причинение вреда здоровью и морального вреда. Костанайцы потребовали по оному миллиону тенге каждому. Однако позже, переговорив с другой стороной, парни решили отказаться от своих исковых требований.

Владелец бани, в свою очередь, до конца этого месяца выплатит им 100 000 тенге в качестве денежного возмещения морального вреда, а также возьмет на себя расходы по организации и проведению лечения пострадавших.

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