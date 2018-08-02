Пострадавшие в общественной бане костанайцы отсудили 100 000 тенге

Во время отдыха троих жителей поселка Денисовка деревянная стойка в парной комнате в бане обвалилась, вследствие чего парни упали на пол с 3-метровой высоты. По этой причине пострадавшие обратились в суд с целью получения компенсации за причинение вреда здоровью и морального вреда. Костанайцы потребовали по оному миллиону тенге каждому. Однако позже, переговорив с другой стороной, парни решили отказаться от своих исковых требований.