Жителю Семея продали вместо гвоздей два ящика с камнями

Потерпевший рассказал, что купил с доставкой у незнакомца два ящика гвоздями на общую сумму 8 тыс тенге.

Спустя несколько дней мужчина открыл ящики и обнаружил в них вместо гвоздей камни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мошенник был установлен и доставлен в отдел полиции.