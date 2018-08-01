Жителю Семея продали вместо гвоздей два ящика с камнями
Обнаружив обман, 29-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий, передает телеканал «Хабар24».
Обнаружив обман, 29-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий, передает телеканал «Хабар24».
Потерпевший рассказал, что купил с доставкой у незнакомца два ящика гвоздями на общую сумму 8 тыс тенге.
Спустя несколько дней мужчина открыл ящики и обнаружил в них вместо гвоздей камни. В ходе
Им оказался безработный 43-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.