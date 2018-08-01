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21:36 (мск), источник: Newtimes.kz

Жителю Семея продали вместо гвоздей два ящика с камнями

Обнаружив обман, 29-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий, передает телеканал «Хабар24».

Источник: Newtimes.kz

Потерпевший рассказал, что купил с доставкой у незнакомца два ящика гвоздями на общую сумму 8 тыс тенге.

Спустя несколько дней мужчина открыл ящики и обнаружил в них вместо гвоздей камни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мошенник был установлен и доставлен в отдел полиции.

Им оказался безработный 43-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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