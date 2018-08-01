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21:51 (мск), источник: Lenta.Ru

США добились ареста трех украинских хакеров

Три гражданина Украины арестованы по подозрению в кибератаках и причастности к хакерской группировке Fin7. Их задержали в Европе по запросу США. Об этом в среду, 1 августа, сообщается на сайте американского Минюста.

Под стражей находятся 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладыр и 30-летний Андрей Копаков. Первого арестовали в Польше, второго — в Германии, а третьего — в Испании. Гладыра уже выдали США.

Дело будет рассматривать окружной суд в Сиэтле.

Как поясняет ведомство, с 2015 года члены Fin7 взломали компьютерные системы более 100 американских компаний, преимущественно ресторанов, гостиниц и игорных заведений. Они украли несколько миллионов номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, которые затем перепродали третьим лицам. Кроме того, от действий хакеров пострадали предприятия в Великобритании, Австралии и Франции.

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Во время загрузки произошла ошибка.
12 августа 2015© Ньюстюб
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