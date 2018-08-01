Причиной провала моста на МКАД стала ошибка при реконструкции в 2001-м
В дальнейшем на сооружении будет проведен капитальный ремонт, а поврежденный элемент путепровода заменят.
В дальнейшем на сооружении будет проведен капитальный ремонт, а поврежденный элемент путепровода заменят.
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Причиной провала путепровода на Минской кольцевой автодороге могли стать ошибки при реконструкции данного сооружения в 2001 году, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
ЧП на путепроводе на развязке кольцевой, улицы Бабушкина и Игуменского тракта произошло днем 1 августа: лопнула одна из железобетонных двутавровых балок,
Как сообщили в эфире телеканала, данный мост был возведен в 1980-х годах, в 2001-м проводилась его реконструкция. Нынешнее происшествие, по предварительным данным, может быть связано с ошибками в проектировании при проведении работ 17 лет назад.
«В перспективе сейчас будем подпирать эту балку. Подпереть, чтобы она дальше не обрушалась, чтобы не произошло обрушение на проезжую часть», — заявил в эфире телеканала инженер УП «Горавтомост» Александр Анцыперович.
Он также отметил, что в дальнейшем на сооружении будет проведен капитальный ремонт, а поврежденный элемент путепровода заменят.
Машинопоток на данном участке МКАД по информации ГАИ составляет более 50 тысяч автомобилей в сутки, причем 30% из них — это грузовые машины.