Причиной провала моста на МКАД стала ошибка при реконструкции в 2001-м

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Причиной провала путепровода на Минской кольцевой автодороге могли стать ошибки при реконструкции данного сооружения в 2001 году, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

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ЧП на путепроводе на развязке кольцевой, улицы Бабушкина и Игуменского тракта произошло днем 1 августа: лопнула одна из железобетонных двутавровых балок, из-за чего провалилось дорожное полотно на внутреннем кольце. Движение автомобилей на данном участке МКАД было оперативно ограничено ГАИ, на месте работала специально созданная комиссия, которая будет заниматься решением сложившейся ситуации.

Как сообщили в эфире телеканала, данный мост был возведен в 1980-х годах, в 2001-м проводилась его реконструкция. Нынешнее происшествие, по предварительным данным, может быть связано с ошибками в проектировании при проведении работ 17 лет назад.

«В перспективе сейчас будем подпирать эту балку. Подпереть, чтобы она дальше не обрушалась, чтобы не произошло обрушение на проезжую часть», — заявил в эфире телеканала инженер УП «Горавтомост» Александр Анцыперович.

Он также отметил, что в дальнейшем на сооружении будет проведен капитальный ремонт, а поврежденный элемент путепровода заменят.