Подрядчик обвинен в присвоении 26 млн рублей в Выксе

В Выксунском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего генерального директора строительной фирмы. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств.



По версии следствия, в 2012 году со строительной фирмой, руководимой злоумышленником, администрацией города Выкса был заключен договор на строительство бассейна. В ноябре того же года обвиняемый предоставил администрации города договора на приобретение оборудования для бассейна у фирмы из Москвы на сумму свыше 37 млн рублей. При этом, как установили следователи, фактически мужчина приобрел оборудование на сумму около 10,5 млн рублей, а разницу в 26,5 млн рублей легализовал путем проведения многочисленных финансовых операций со счетов фирм-«однодневок».



Мужчина заключен под стражу. Свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в суд.









