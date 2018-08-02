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08:47 (мск), источник: Newsroom24.ru

Подрядчик обвинен в присвоении 26 млн рублей в Выксе

Уголовное дело направлено в суд.

В Выксунском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего генерального директора строительной фирмы. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств.

По версии следствия, в 2012 году со строительной фирмой, руководимой злоумышленником, администрацией города Выкса был заключен договор на строительство бассейна. В ноябре того же года обвиняемый предоставил администрации города договора на приобретение оборудования для бассейна у фирмы из Москвы на сумму свыше 37 млн рублей. При этом, как установили следователи, фактически мужчина приобрел оборудование на сумму около 10,5 млн рублей, а разницу в 26,5 млн рублей легализовал путем проведения многочисленных финансовых операций со счетов фирм-«однодневок».

Мужчина заключен под стражу. Свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в суд.




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