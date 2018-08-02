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09:11 (мск), источник: ТАСС

Один из пассажиров разбившегося в Мексике самолета снял на видео момент падения

МЕХИКО, 1 августа. /ТАСС/. Рамин Парса, один из пассажиров разбившегося во вторник в Мексике самолета Embraer 190, успел сделать видеозапись момента падения лайнера.

Источник: AP 2018

Ее опубликовал в своем Facebook в среду отец его друга, Джерри Дуглас Уитт — младший.

На записи продолжительностью 23 секунды видно, что самолет разгоняется для взлета под очень сильным дождем, сопровождающимся сильными порывами ветра. В некоторые моменты видимость из иллюминатора почти нулевая. Предположительно, сразу после отрыва от земли происходит сильный удар, после чего камера выпадает из рук снимавшего, при этом на записи слышно, как другие пассажиры начинают кричать.

Во время загрузки произошла ошибка.

На борту лайнера мексиканской авиакомпании Aeromexico находились 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа, из них 98 получили травмы, никто не погиб. К настоящему времени, согласно информации Aeromexico, из больниц выписались уже 64 человека.

Лайнер выполнял рейс из Дуранго в столицу страны — город Мехико. Согласно предварительной версии случившегося, причиной аварии стали сложные погодные условия.

По данным властей, в числе пассажиров были подданные Испании и граждане США. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Мексике, россиян на борту разбившегося лайнера не было.

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