СМИ обвинили миротворцев ООН в массовых изнасилованиях детей

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Телеканал Channel 4 провел собственное расследование, по результатам которого выяснилось, что последние 20 лет более 1700 миротворцев были обвинены в изнасилованиях мирных жителей, но до суда дошло лишь чуть более 50 дел.

Жительница Конго Валери в интервью журналистам призналась, что в первый раз стала жертвой изнасилования в 14 лет. По ее словам, миротворец Дидье Бурже предложил ей деньги в тот момент, когда ее семья находилась за чертой бедности.

В 2004 году в отношении француза завели уголовное дело на родине. Его обвиняли в изнасиловании более 20 несовершеннолетних, однако доказаны были лишь два случая.

После выхода на свободу Бурже признался, что он и его товарищи в Африке могли получить что угодно за еду или небольшие деньги.

«Они голодали, так что принудить их к сексуальной связи за вознаграждение было довольно легко», — рассказал Бурже.

«Я просто честен. У нас очень хорошие люди, у нас есть люди, которые так себе, у нас плохие люди, и у нас очень плохие люди», — прокомментировал ситуацию командующий силами ООН генерал-лейтенант Балла Кейта.

Глава миссии ООН в Африке по борьбе с заболеванием Эбола Энтони Банбери отметил, что миротворцы, добросовестно выполняющие свою работу, понимают возмущение людей, столкнувшихся с произволом.