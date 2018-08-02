Чиновники на Аляске пересели за пишущие машинки из-за кибератаки
Сотрудники администрации округа
Сотрудники администрации округа
Как сообщает телеканал
Уточняется, что Ransomware работает по схеме вирусов-вымогателей: программа шифрует данные, а затем требует вознаграждение за их восстановление.
По словам руководителя
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о предотвращении почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную структуру РФ во время чемпионата мира по футболу-2018.