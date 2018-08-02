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03:42 (мск), источник: Известия

Чиновники на Аляске пересели за пишущие машинки из-за кибератаки

Сотрудники администрации округа Матануска-Суситна на Аляске были вынуждены использовать пишущие машинки из-за сбоя в результате кибератаки на компьютерные сети.

Как сообщает телеканал Би-би-си, вирус Ransomware атаковал почти все компьютеры округа. Программа проникла во внутренние системы и аварийные серверы.

Уточняется, что Ransomware работает по схеме вирусов-вымогателей: программа шифрует данные, а затем требует вознаграждение за их восстановление.

По словам руководителя ИТ-департамента Эрика Вайета, массовые сбои в работе компьютерных сетей были зафиксированы 24 июля, специалисты до сих пор работают над восстановлением зашифрованных данных.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о предотвращении почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную структуру РФ во время чемпионата мира по футболу-2018.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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