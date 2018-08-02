Чиновники на Аляске пересели за пишущие машинки из-за кибератаки

Как сообщает телеканал Би-би-си, вирус Ransomware атаковал почти все компьютеры округа. Программа проникла во внутренние системы и аварийные серверы.

Уточняется, что Ransomware работает по схеме вирусов-вымогателей: программа шифрует данные, а затем требует вознаграждение за их восстановление.

По словам руководителя ИТ-департамента Эрика Вайета, массовые сбои в работе компьютерных сетей были зафиксированы 24 июля, специалисты до сих пор работают над восстановлением зашифрованных данных.