Пенсионер утонул под Комсомольском-на-Амуре
В садоводческом товариществе «Луч», расположенном под
В садоводческом товариществе «Луч», расположенном под
Инцидент случился на карьере несколько дней назад, а всплывшее тело заметили только вчера, 1 августа.
Родственники погибшего вызвали полицию, а правоохранители обратились к спасателям, которые вытащили труп из воды. Вещи мужчины нашли на берегу. Вероятнее всего, он пошел на карьер купаться и не смог выплыть, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.
Напомним, что в эти дни водолазы МЧС также ищут в Амуре 42-летнего комсомольчанина.