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05:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Пенсионер утонул под Комсомольском-на-Амуре

В садоводческом товариществе «Луч», расположенном под Комсомольском-на-Амуре, утонул 63-летний мужчина.

Инцидент случился на карьере несколько дней назад, а всплывшее тело заметили только вчера, 1 августа.

Родственники погибшего вызвали полицию, а правоохранители обратились к спасателям, которые вытащили труп из воды. Вещи мужчины нашли на берегу. Вероятнее всего, он пошел на карьер купаться и не смог выплыть, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Напомним, что в эти дни водолазы МЧС также ищут в Амуре 42-летнего комсомольчанина.

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