Пенсионер утонул под Комсомольском-на-Амуре

Инцидент случился на карьере несколько дней назад, а всплывшее тело заметили только вчера, 1 августа.

Родственники погибшего вызвали полицию, а правоохранители обратились к спасателям, которые вытащили труп из воды. Вещи мужчины нашли на берегу. Вероятнее всего, он пошел на карьер купаться и не смог выплыть, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.