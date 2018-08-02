За кражу велосипеда осудят жителя Хабаровского края
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в суд направили уголовное дело о краже велосипеда стоимостью 19 тысяч рублей.
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в суд направили уголовное дело о краже велосипеда стоимостью 19 тысяч рублей.
По версии правоохранителей, безработный 25-летний мужчина похитил транспортное средство у своего родственника. При этом фигуранта не остановил противоугонный трос, которым велосипед был прикреплен к трубе в подъезде жилого дома.
Полицейские задержали обвиняемого по горячим следам. Сейчас мужчина, который имеет криминальное прошлое, находится под подпиской о невыезде. Велосипед вернули владельцу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на