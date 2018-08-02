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03:15 (мск), источник: Губерния онлайн

За кражу велосипеда осудят жителя Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в суд направили уголовное дело о краже велосипеда стоимостью 19 тысяч рублей.

По версии правоохранителей, безработный 25-летний мужчина похитил транспортное средство у своего родственника. При этом фигуранта не остановил противоугонный трос, которым велосипед был прикреплен к трубе в подъезде жилого дома.

Полицейские задержали обвиняемого по горячим следам. Сейчас мужчина, который имеет криминальное прошлое, находится под подпиской о невыезде. Велосипед вернули владельцу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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