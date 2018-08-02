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03:17 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке пенсионер выехал из бухты «Три поросёнка» и пропал

Полиция и волонтёры просят помощи у общественности.

Мужчина 1949 года по имени Виктор Сергеевич Савинов пропал во Владивостоке 30 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ПримПоиск» в социальной сети Инстаграм.

Пенсионер в понедельник, 30 июля, уехал на автомашине Субару Импреза (гос. номер Е276НХ 125) 2013 года выпуска серого цвета из лодочного гаража, которой расположен в районе бухты «Три поросенка» г. Владивосток, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 70 лет, рост 180 см, плотного телосложения, лицо круглое (красноватое), глаза голубые, волос седой коротко стрижен.

Был одет: рубашка с коротким рукавом серо-розового цвета в клетку, шорты.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ильи, просят позвонить по телефонам или написать на почту, указанным на фотографии.

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