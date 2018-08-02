Во Владивостоке пенсионер выехал из бухты «Три поросёнка» и пропал
Полиция и волонтёры просят помощи у общественности.
Полиция и волонтёры просят помощи у общественности.
Мужчина 1949 года по имени Виктор Сергеевич Савинов пропал во Владивостоке 30 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ПримПоиск» в социальной сети Инстаграм.
Пенсионер в понедельник, 30 июля, уехал на автомашине Субару Импреза (гос. номер Е276НХ 125) 2013 года выпуска серого цвета из лодочного гаража, которой расположен в районе бухты «Три поросенка» г. Владивосток, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Был одет: рубашка с коротким рукавом
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