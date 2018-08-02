В акватории Владивостока утонул отдыхающий
По предварительным данным, 62-летнему отдыхающему
По предварительным данным, 62-летнему отдыхающему
Проверку по факту гибели пожилого мужчины в водах Амурского залива в пригороде Владивостока проводят сотрудники полиции. По основной версии следствия, отдыхающий захлебнулся во время купания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Очевидцы вытащили пострадавшего из воды на пляже парка культуры и отдыха имени С. Лазо и вызвали скорую. Врачи ничем не смогли помочь мужчине. По предварительным данным, 62-летнему отдыхающему
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается точная причина гибели пожилого горожанина.