В акватории Владивостока утонул отдыхающий

Проверку по факту гибели пожилого мужчины в водах Амурского залива в пригороде Владивостока проводят сотрудники полиции. По основной версии следствия, отдыхающий захлебнулся во время купания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.