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03:19 (мск), источник: Вести Приморье

В акватории Владивостока утонул отдыхающий

По предварительным данным, 62-летнему отдыхающему из-за жары стало плохо, он потерял сознание и захлебнулся в морской воде.

Проверку по факту гибели пожилого мужчины в водах Амурского залива в пригороде Владивостока проводят сотрудники полиции. По основной версии следствия, отдыхающий захлебнулся во время купания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Очевидцы вытащили пострадавшего из воды на пляже парка культуры и отдыха имени С. Лазо и вызвали скорую. Врачи ничем не смогли помочь мужчине. По предварительным данным, 62-летнему отдыхающему из-за жары стало плохо, он потерял сознание и захлебнулся в морской воде.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается точная причина гибели пожилого горожанина.

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