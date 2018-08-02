«Большая вода» подбирается к трассе Хабаровск-Комсомольск

Медленно, но верно паводок подбирается к берегам дальневосточной столицы и ее окрестностям. В среднем уровень Амура растёт на 16 сантиметров в день. Вода уже добралась к подножию трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

— Сильно прибывать вода начала примерно позавчера, до домов не добралась. Да мы особо не переживаем, не 2013 год же, — говорит Ирина Валерьевна, жительница Нанайского района Хабаровского края.

Наводнились озера и ручьи вдоль комсомольской трассы. На поверхность также просачиваются грунтовые воды. Пока неприятные лужи в большом количестве наблюдаются в районе села Маяк.

Тем не менее, гидрологи, спасатели и власти заверяют, что наводнения пятилетней давности в Хабаровском крае не повторится. Кстати, после этих событий комсомольскую трассу «подняли», защитив тем самым от возможного затопления.