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05:05 (мск), источник: Комсомольская правда

«Большая вода» подбирается к трассе Хабаровск-Комсомольск

Гребень паводка движется из Еврейской автономии в Хабаровский край.

Медленно, но верно паводок подбирается к берегам дальневосточной столицы и ее окрестностям. В среднем уровень Амура растёт на 16 сантиметров в день. Вода уже добралась к подножию трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

— Сильно прибывать вода начала примерно позавчера, до домов не добралась. Да мы особо не переживаем, не 2013 год же, — говорит Ирина Валерьевна, жительница Нанайского района Хабаровского края.

Наводнились озера и ручьи вдоль комсомольской трассы. На поверхность также просачиваются грунтовые воды. Пока неприятные лужи в большом количестве наблюдаются в районе села Маяк.

Тем не менее, гидрологи, спасатели и власти заверяют, что наводнения пятилетней давности в Хабаровском крае не повторится. Кстати, после этих событий комсомольскую трассу «подняли», защитив тем самым от возможного затопления.

Согласно прогнозам специалистов, уровень Амура у Хабаровска к 3—5 августа поднимется до отметки в 470−520 сантиметров, опасная отметка — 600. К Комсомольске гребень паводка дойдёт к 9—10 августа. Амур у города Юности доберется до 430−480 сантиметров.

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