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05:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Паводок в Хабаровске погонит по трубам нечистоты

«Большая вода» может подтопить выгребные ямы, а потом устремиться в краны горожан.

Источник: Комсомольская правда

Надвигающийся на краевую столицу паводок угрожает не только урожаю, домам и имуществу, но и здоровью хабаровчан. В «большой воде» и загрязняющих веществ больше, а они могут вызвать целый букет неприятных заболеваний.

ОПАСНОЕ ЕСТЕСТВО.

К четвертому августа уровень воды в Амуре у Хабаровска доберется с текущих 414 сантиметров до прогнозируемой отметки в 520 сантиметров. Нет, говорят местные власти, повторения наводнения-2013 не будет, но вот левобережью Хабаровска придется несладко. На этой неделе под воду медленно, но верно начнут уходить острова Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский, на которых, в большинстве своем, гнездятся дачные домики с удобствами на улице. В последних-то и зарыта «бомба замедленного действия», которая будет приведена в действие паводком. «Большая вода» затопит туалеты и выгребные ямы, подпортив тем самым качество воды, попадающей, в том числе, и в городской водопровод. А это чревато распространением инфекционных заболеваний, прежде всего тех, которые передаются водным путем. Среди таких: гепатит А, энтеровирусы — а они сейчас на подъеме — брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия и другие вирусные и бактериальные кишечные инфекции.

КИПЯТОК И БУТЫЛКА.

Врачи призывают хабаровчан быть максимально внимательными к своему здоровью. Первое и главное: купаться в водоемах категорически запрещено! Они и в «мирное» время не пригодны для ныряния, а в период прохождения паводка превращаются в рассадник опасных вирусов.

Второе и не менее важное — пить можно исключительно кипяченую или бутилированную воду. Вообще, такая вода на время паводка должна стать вашим лучшим другом. Несмотря на то, что городской водозабор пока справляется с очисткой жидкости, специалисты советуют перестраховаться. В кипяченой или бутилированной воде также настоятельно рекомендуется мыть продукты.

Про мытье рук перед едой, после туалета, прогулки и посещения общественных мест должен знать каждый с детства. Если же мыла и раковины под рукой нет, можно воспользоваться антибактериальными салфетками или гелем.

УРОЖАЙ УЦЕЛЕЛ? РАНО РАДОВАТЬСЯ.

Когда вода начнет спадать, а дачники возвращаться на участки, чтобы оценить масштабы разрухи, может обнаружиться, что часть урожая уцелела. Рано радоваться — вы нашли вирусную «взрывчатку».

— Использовать урожай, который попал под затопление, можно только после термической обработки. Это кипячение, тушение, варение. Даже если, к примеру, ваши огурцы недолго простояли под водой. Лучше вообще уцелевший урожай не есть, — рассказала Галина Аристова, начальник отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска.

КСТАТИ.

Кому нужны прививки?

Если же возникнет необходимость, людям, находящимся в группе риска, будут поставлены прививки от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Вакцинации подлежат те, кто трудится на устранении последствий паводка или же находится в нем. В основном, это работники ЖКХ, благоустройства, спасатели, врачи и энергетики. Попадают в эту категорию и те, кто проживает в районе затопления. При самом неблагоприятном развитии событий будет организована дополнительная вакцинация нуждающихся.

А вот от кишечных заболеваний спасительного укола нет. Здесь поможет только разумное поведение и ответственное отношение к своему здоровью.

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