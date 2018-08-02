Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова не сдержала эмоций
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Воспитатели сада, лишившие ребенка подарка из-за денег, наказаны
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
«Мачо»: Андрей Малахов покорил соцсети снимком из бассейна
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Дмитрий Тарасов показал видео с родов Анастасии Костенко
Стало известно, почему дочь Кейт Миддлтон носит одни платья
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Кто из звезд удалил комки Биша (мнение хирурга)
Что надеть на концерт «Короля и Шута» (джинсы наизнанку)
Долина располнела из-за предательства мужа - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
10:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотрудник кировской столовой попался на краже около тонны мяса

Заведующий производством одной из рабочих столовых в Кировской области подозревается в краже 894 килограммов мяса. Об этом в Twitter написал Следственный комитет РФ.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Жизнь без животной пищи: врачи рассказали о плюсах и минусах вегетарианства

По версии следователей, житель города Слободской в течение 14 месяцев присваивал мясную продукцию, которая предназначалась для питания посетителей столовой. Ущерб заведению оценили в 200 тысяч рублей. В отношении сотрудника заведено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение»).

Сотрудник столовой пользовался служебных положением: он уносил продукты домой, которые предварительно списывал по различным статьям. Так, по документации, работники фабрики, обедающие в столовой, употребляли мясо в манной каше и винегрете.

В июле сообщалось, что кафе в Курганской области кормило посетителей просроченными продуктами. В списке непригодных для употребления продуктов было выявлено более ста наименований, срок годности некоторых из них истек пять лет назад.

 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Россию наказали за Крымский мост
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Захарова прокомментировала данные о пытках убитых в ЦАР россиян
Падение самолета в Мексике сняли на видео изнутри салона
В России появятся новые дорожные знаки
В американском городе подали в отставку все полицейские
Врачи рассказали о плюсах и минусах вегетарианства
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Дмитрий Тарасов показал видео с родов Анастасии Костенко Футболист растрогал поклонников до слез.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь