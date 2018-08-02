Сотрудник кировской столовой попался на краже около тонны мяса

Источник: РИА "Новости"

По версии следователей, житель города Слободской в течение 14 месяцев присваивал мясную продукцию, которая предназначалась для питания посетителей столовой. Ущерб заведению оценили в 200 тысяч рублей. В отношении сотрудника заведено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение»).

Сотрудник столовой пользовался служебных положением: он уносил продукты домой, которые предварительно списывал по различным статьям. Так, по документации, работники фабрики, обедающие в столовой, употребляли мясо в манной каше и винегрете.