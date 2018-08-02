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06:01 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

В столичном районе Лефортово произошло возгорание в квартире, погиб один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«В квартире на втором этаже д. 11 по ул. Ухтомская произошел пожар на площади 10 кв. м. Горели личные вещи и мебель. В результате возгорания погиб один человек», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве подтвердили факт пожара по указанному адресу и добавили, что прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения спасли двух человек и ликвидировали возгорание.

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1 августа© Ньюстюб
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