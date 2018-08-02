Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Женщина с двумя матками родила двух детей
Черное море очистят от жилья
Саша Савельева показала идеальный летний образ
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Женщина с двумя матками родила двух детей
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Саша Савельева показала идеальный летний образ
Ольга Орлова переживает по поводу длины ног
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1010 стран с самым дешевым бензином
05:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За освобождение мужа из тюрьмы красноярка отдала мошеннику 150 тысяч рублей

Аферисту грозит до пяти лет тюрьмы.

В полицию обратилась 30-летняя красноярка. Она рассказала, что случайный знакомый обманул ее на 150 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, на автовокзале она познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником силового ведомства. Женщина пожаловалась ему, что ее супруг находится в колонии. Новый знакомый пообещал, что поможет освободить его из мест лишения свободы, но за дополнительную плату. Потерпевшая перевела на его карту почти 150 тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый 35-летний житель Красноярска. В ходе следствия полицейские выяснили, что злоумышленник причастен еще к одному аналогичному преступлению. За 80 тысяч он продал красноярцу не принадлежащий ему автомобиль», — рассказали в краевой полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Материалы дела с обвинительным заключением уже направлены в суд.

Все новости региона
Красноярские хирурги прооперировали младенцев с пороком сердца
СМИ заявили о похищении и допросе российских журналистов в ЦАР
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
СМИ обвинили миротворцев ООН в изнасилованиях детей
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $14 млрд
В американском городе подали в отставку все полицейские
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь