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05:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае чиновника подозревают в хищении бюджетных средств

По версии следствия он фиктивно устраивал работников и получал их зарплату.

В Кежемском районе Красноярского края чиновника подозревают в хищении бюджетных средств.

По версии краевого Следственного комитета, руководитель казенного муниципального учреждения «Служба муниципального заказа» фиктивно устраивал работников на должность водителей и получал их зарплату. Предварительная сумма ущерба — 365 тысяч рублей.

Чиновник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Хищение денежных средств с использованием служебного положения». Проводится ряд обысков в доме подозреваемого и на его рабочем месте. Расследование дела продолжается.

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