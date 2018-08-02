В Красноярском крае чиновника подозревают в хищении бюджетных средств

По версии краевого Следственного комитета, руководитель казенного муниципального учреждения «Служба муниципального заказа» фиктивно устраивал работников на должность водителей и получал их зарплату. Предварительная сумма ущерба — 365 тысяч рублей.

Чиновник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Хищение денежных средств с использованием служебного положения». Проводится ряд обысков в доме подозреваемого и на его рабочем месте. Расследование дела продолжается.