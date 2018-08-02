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07:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись две иномарки: пострадал водитель

Одна из машин после удара врезалась в ограждение.

Вечером в среду, 1 августа, серьезная авария произошла в Первомайском районе Новосибирска: там напротив здания № 59 на Бердском шоссе столкнулись две иномарки.

— По словам очевидцев, за рулем Toyota Chaser находилась девушка 1994 года рождения, за рулём Toyota Camry — мужчина 1978 года рождения, — рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». — По предварительной информации, Toyota Chaser ударила в бок другое авто, после чего машина врезалась в отбойник.

На месте аварии работали спасатели:

— Наши сотрудники стабилизировали автомобиль, оказали первую помощь пострадавшему водителю Toyota Camry и передали его врачам «Скорой помощи», — сообщают в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Сейчас сибиряк, получивший травмы, находится в больнице. Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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