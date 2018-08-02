Изготовитель венков похищал цветы с кладбища в Петропавловске

Похожее преступление было зарегистрировано и в районе Шал акына. В полицию обратилась жительница райцентра Сергеевка о том, что с могилы ее матери пропала металлическая оградка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже полицейскими был задержан 29-летний житель этого же райцентра. Он пояснил, что украл оградку для сдачи на металлолом. По данному факту проводится досудебное расследование.