Изготовитель венков похищал цветы с кладбища в Петропавловске
Подозреваемого в кражах на кладбище установили петропавловские полицейские, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Подозреваемого в кражах на кладбище установили петропавловские полицейские, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
На пульт «102» поступил звонок по факту кражи на старом кладбище в Рабочем поселке Петропавловска. Люди, потерявшие близкого человека, пришли навестить могилу и обнаружили исчезновение венков. Сумма ущерба составила 37 тыс тенге.
Тщательно собранные улики позволили установить адрес, где были обнаружены похищенные венки. В совершении данного преступления подозревается изготовитель венков.
Данный факт внесен в ЕРДР по статье УК РК «Кража». Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Похожее преступление было зарегистрировано и в районе Шал акына. В полицию обратилась жительница райцентра Сергеевка о том, что с могилы ее матери пропала металлическая оградка. В ходе