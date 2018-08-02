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07:35 (мск), источник: Newtimes.kz

Изготовитель венков похищал цветы с кладбища в Петропавловске

Подозреваемого в кражах на кладбище установили петропавловские полицейские, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Источник: Newtimes.kz

На пульт «102» поступил звонок по факту кражи на старом кладбище в Рабочем поселке Петропавловска. Люди, потерявшие близкого человека, пришли навестить могилу и обнаружили исчезновение венков. Сумма ущерба составила 37 тыс тенге.

Тщательно собранные улики позволили установить адрес, где были обнаружены похищенные венки. В совершении данного преступления подозревается изготовитель венков.

Данный факт внесен в ЕРДР по статье УК РК «Кража». Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Похожее преступление было зарегистрировано и в районе Шал акына. В полицию обратилась жительница райцентра Сергеевка о том, что с могилы ее матери пропала металлическая оградка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже полицейскими был задержан 29-летний житель этого же райцентра. Он пояснил, что украл оградку для сдачи на металлолом. По данному факту проводится досудебное расследование.

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