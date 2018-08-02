МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в 18 районах Башкирии

Сегодня четвертый класс прогнозируется в Альшеевском, Бакалинском, Белебеевском, Бирском, Буздякском, Илишевском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Туймазинском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском и Янаульском районах республики.

В других районах Башкирии прогнозируется второй, местами первый и третий классы пожароопасности лесов.

Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки на территории региона обнаружен один природный пожар. Он произошел в Бурзянском районе на площади 3,5 га. Пожар удалось потушить в тот же день.

В настоящее время действующих природных пожаров на территории Башкирии нет.