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07:21 (мск), источник: ИА Башинформ

МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в 18 районах Башкирии

Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности лесов в 18 районах Башкирии.

Сегодня четвертый класс прогнозируется в Альшеевском, Бакалинском, Белебеевском, Бирском, Буздякском, Илишевском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Туймазинском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском и Янаульском районах республики.

В других районах Башкирии прогнозируется второй, местами первый и третий классы пожароопасности лесов.

Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки на территории региона обнаружен один природный пожар. Он произошел в Бурзянском районе на площади 3,5 га. Пожар удалось потушить в тот же день.

В настоящее время действующих природных пожаров на территории Башкирии нет.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике возникло 112 очагов природных пожаров на площади, превышающей 793 га, констатировали в Главном управлении МЧС по Башкирии.

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