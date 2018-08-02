В Омске пропал незрячий пенсионер

Источник: Комсомольская правда

76-летний Иосиф Валерьевич Половко 16 июля вышел из дома по улице Севастопольской и до сих пор не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на вид 75−80 лет, рост 160−165 см, плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза светлые, зубные протезы из желтого металла. На момент ухода был одет в кофту серого цвета шерстяную на молнии, кожаный жилет темного цвета или ветровку бежевого цвета, бейсболку синего цвета. Передвигается с тростью в связи с утерей зрения.