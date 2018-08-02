В Башкирии автомобиль протаранил остановку общественного транспорта

Серьезное ДТП произошло вчера, 1 августа, в Стерлитамаке на улице Коммунистической. Как сообщают очевидцы, водитель ВАЗ-2107 сначала столкнулся с «Нексией», а потом влетел прямиком в остановку общественного транспорта, снеся платежный терминал. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в группу «БашДТП».

К сожалению, есть пострадавшие. Ушибы и травмы получила пожилая женщина, которая ожидала свой транспорт на остановке. Пенсионерку немедленно на скорой доставили в ближайшую больницу, о ее состоянии пока ничего не известно.