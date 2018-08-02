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06:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии автомобиль протаранил остановку общественного транспорта

Есть пострадавшая: пенсионерку увезли на скорой.

Серьезное ДТП произошло вчера, 1 августа, в Стерлитамаке на улице Коммунистической. Как сообщают очевидцы, водитель ВАЗ-2107 сначала столкнулся с «Нексией», а потом влетел прямиком в остановку общественного транспорта, снеся платежный терминал. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в группу «БашДТП».

К сожалению, есть пострадавшие. Ушибы и травмы получила пожилая женщина, которая ожидала свой транспорт на остановке. Пенсионерку немедленно на скорой доставили в ближайшую больницу, о ее состоянии пока ничего не известно.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которым и предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.

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