Лжеминер из Саянска возместит спасателям и полиции ущерб

Лжеминер из Саянска возместит полицейским и спасателям ущерб, нанесенный его ложным сообщением. Он должен заплатить более пяти тысяч рублей ФКУ «5 отряд ФПС МЧС по Иркутской области» и МО МВД России «Зиминский», сообщила 2 августа пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Ранее мужчина ночью позвонил в полицию и сообщил, что в здании Саянской городской больницы находится взрывное устройство. Спасатели и полицейские тут же приехали на место, эвакуировали всех пациентов и сотрудников, оцепили больницу и обыскали ее. Взрывчатку они не нашли. Лжеминера установили и привлекли к ответственности — он осуждён по ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).