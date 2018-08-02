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07:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Ачинске таксист забрал у клиента телефон в счет поездки

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

В полицию Ачинска обратился местный житель, которого обманул таксист. По словам мужчины, у него не было денег, чтобы рассчитаться за поездку. Тогда водитель предложил оставить ему в залог сотовый телефон, пассажир согласился. Мужчина на следующий день обещал привезти деньги и забрать свой гаджет.

Клиент несколько раз звонил таксисту, но мобильный был недоступен. Обманутый мужчина обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемого быстро нашли — им оказался ранее судимый житель Ачинска. Телефон клиента к этому времени он успел продать, а деньги потратить.

Возбуждено уголовное дело. Таксисту грозит до шести лет тюрьмы.

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