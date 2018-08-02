В Ачинске таксист забрал у клиента телефон в счет поездки

В полицию Ачинска обратился местный житель, которого обманул таксист. По словам мужчины, у него не было денег, чтобы рассчитаться за поездку. Тогда водитель предложил оставить ему в залог сотовый телефон, пассажир согласился. Мужчина на следующий день обещал привезти деньги и забрать свой гаджет.