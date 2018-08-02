Женщина погибла из-за ДТП с коровой под Новосибирском

Нелепая смерть произошла на дороге под Новосибирском. Автомобиль сбил корову, которая находилась на дороге. От сильного удара пострадали женщины, которые находились в машине. Для одной из них ДТП оказалось смертельным.

Трагедия произошла около одиннадцати часов вечера 1 августа. За рулем была 56-летняя автомобилистка.

— Управляя автомобилем «Тойота-Функарго», двигалась по автодороге «Кочки — Каргат» и на 65-м километре совершила наезд на находящуюся на проезжей части корову. В результате ДТП пассажир иномарки — 89-летняя женщина — скончалась на месте, — сообщает Главное управления МВД России по Новосибирской области.

Женщина, которая была за рулем, тоже пострадала. У нее травма головы.