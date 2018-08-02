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08:49 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пропавшая в Дзержинске 15-летняя школьница снята с поезда на Москву

О пропаже девочки в полицию заявили родители.

Полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю школьницу из Дзержинска. Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

31 июля вернувшиеся домой родители девочки, не застав дочь дома и не обнаружив ее у подруг, обратились за помощью в правоохранительные органы.

В ходе расследования полицейские установили, что несовершеннолетняя села на поезд, следующий в Москву. 1 августа девочка была снята с поезда столичными оперативниками.

По возвращении школьницы в Дзержинск полицейские допросят девушку и выяснят, почему она пыталась уехать из дома.




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