Пропавшая в Дзержинске 15-летняя школьница снята с поезда на Москву

Полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю школьницу из Дзержинска. Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.



31 июля вернувшиеся домой родители девочки, не застав дочь дома и не обнаружив ее у подруг, обратились за помощью в правоохранительные органы.



В ходе расследования полицейские установили, что несовершеннолетняя села на поезд, следующий в Москву. 1 августа девочка была снята с поезда столичными оперативниками.



По возвращении школьницы в Дзержинск полицейские допросят девушку и выяснят, почему она пыталась уехать из дома.









