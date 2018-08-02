В Красноярске на улице Маерчака мотоциклист врезался в иномарку

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на улице Маерчака в сторону улицы Калинина. Водитель мотоцикла при повороте допустил столкновение с «Субару». С травмами его доставили в больницу. В комментариях свидетели рассказали, что водитель двухколёсного транспорта не превышал скорость. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто является виновником аварии.