Спасатели в Приморье нашли тело утонувшего гражданина КНДР
Опознание трупа будет проводиться сотрудниками полиции.
Опознание трупа будет проводиться сотрудниками полиции.
Спасатели в Находке нашли тело, предположительно, утонувшего ранее в море под Находкой жителя Корейской
«Тело обнаружено в заливе Находки в районе автовокзала. Опознание трупа будет проводиться сотрудниками УМВД», — рассказали в
По предварительной информации, найденный утопленник — это гражданин КНДР, которого спасатели искали последние трое суток.