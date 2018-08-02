Спасатели в Приморье нашли тело утонувшего гражданина КНДР

Спасатели в Находке нашли тело, предположительно, утонувшего ранее в море под Находкой жителя Корейской Народно-Демократической Республики, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Тело обнаружено в заливе Находки в районе автовокзала. Опознание трупа будет проводиться сотрудниками УМВД», — рассказали в пресс-службе ведомства.