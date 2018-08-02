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07:27 (мск), источник: VLADNEWS

Спасатели в Приморье нашли тело утонувшего гражданина КНДР

Опознание трупа будет проводиться сотрудниками полиции.

Спасатели в Находке нашли тело, предположительно, утонувшего ранее в море под Находкой жителя Корейской Народно-Демократической Республики, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Тело обнаружено в заливе Находки в районе автовокзала. Опознание трупа будет проводиться сотрудниками УМВД», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, найденный утопленник — это гражданин КНДР, которого спасатели искали последние трое суток.

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