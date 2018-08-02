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08:21 (мск), источник: СуперОмск

В Омске завелся асфальтовый вор

Омича застали за воровством свежеуложенного асфальта.

В соцсетях омич анонимно сообщил о некоем мужчине, который похищает асфальт. Горожанин опубликовал видео, на котором можно наблюдать, как мужчина лопатой набирает свежий асфальт с новой «заплатки» на дороге, складывает в ведра, а затем пересыпает в багажник своего автомобиля.

Однако цели его — неизвестны. В соцсетях предположили, что он с помощью асфальта может как заделывать ямы во дворах или перед подъездом, так и укладывать на своей даче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор видео предложил омичам присмотреться к мужчине и разыскать его, чтобы предъявить претензии по поводу его действий. Однако в ответ пользователи сетей предложили автору выйти из квартиры и предложить самому задать асфальтовому вору все интересующие вопросы.

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