В Омске завелся асфальтовый вор
Омича застали за воровством свежеуложенного асфальта.
Омича застали за воровством свежеуложенного асфальта.
В соцсетях омич анонимно сообщил о некоем мужчине, который похищает асфальт. Горожанин опубликовал видео, на котором можно наблюдать, как мужчина лопатой набирает свежий асфальт с новой «заплатки» на дороге, складывает в ведра, а затем пересыпает в багажник своего автомобиля.
Однако цели его — неизвестны. В соцсетях предположили, что он с помощью асфальта может как заделывать ямы во дворах или перед подъездом, так и укладывать на своей даче.
Автор видео предложил омичам присмотреться к мужчине и разыскать его, чтобы предъявить претензии по поводу его действий. Однако в ответ пользователи сетей предложили автору выйти из квартиры и предложить самому задать асфальтовому вору все интересующие вопросы.