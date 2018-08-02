В Омске завелся асфальтовый вор

В соцсетях омич анонимно сообщил о некоем мужчине, который похищает асфальт. Горожанин опубликовал видео, на котором можно наблюдать, как мужчина лопатой набирает свежий асфальт с новой «заплатки» на дороге, складывает в ведра, а затем пересыпает в багажник своего автомобиля.

Однако цели его — неизвестны. В соцсетях предположили, что он с помощью асфальта может как заделывать ямы во дворах или перед подъездом, так и укладывать на своей даче.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-54036611&id=456243987&hash=d6ded43595369e22&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.