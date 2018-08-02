В Тольятти инспектор пожарного надзора задержан за взятку от школы

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тольятти задокументировали факт получения 30 июля инспектором пожарного надзора взятки 15 тысяч рублей за подложное заключение о готовности школы к началу учебного года.

По материалам ОБЭиПК ГУ МВД России по Самарской области в отношении инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тольятти ГУ МЧС России по Самарской области Центральным межрайонным следственным отделом города возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» УК РФ.