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08:27 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти инспектор пожарного надзора задержан за взятку от школы

На сотрудника МЧС завели уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тольятти задокументировали факт получения 30 июля инспектором пожарного надзора взятки 15 тысяч рублей за подложное заключение о готовности школы к началу учебного года.

По материалам ОБЭиПК ГУ МВД России по Самарской области в отношении инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тольятти ГУ МЧС России по Самарской области Центральным межрайонным следственным отделом города возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» УК РФ.

Сотруднику МЧС грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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