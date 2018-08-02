В Тольятти инспектор пожарного надзора задержан за взятку от школы
На сотрудника МЧС завели уголовное дело.
На сотрудника МЧС завели уголовное дело.
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По материалам ОБЭиПК ГУ МВД России по Самарской области в отношении инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тольятти ГУ МЧС России по Самарской области Центральным межрайонным следственным отделом города возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» УК РФ.
Сотруднику МЧС грозит от трех до семи лет лишения свободы.