Мотоциклист без прав протаранил трамвай в Магнитогорске
Мужчину доставили в больницу.
Мужчину доставили в больницу.
Мотоциклист, лишённый водительских прав, протаранил трамвайный вагон в Магнитогорске, сообщают в региональном управлении ГИБДД.
Аварию на улице Советской зафиксировали около 20 часов 1 августа. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 35-летний мужчина на мотоцикле Honda СВ 400 на перекрёстке не уступил дорогу трамваю.
«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», — уточнили в ведомстве.
Отметим, что авария с участием мотоциклиста 1 августа произошла и в Челябинске: около 12 часов на улице Знаменской 26-летний водитель мотоцикла Honda столкнулся с автомобилем Тoyota, молодого человека с различными травмами доставили в больницу.