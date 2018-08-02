Мотоциклист без прав протаранил трамвай в Магнитогорске

Мотоциклист, лишённый водительских прав, протаранил трамвайный вагон в Магнитогорске, сообщают в региональном управлении ГИБДД.

Аварию на улице Советской зафиксировали около 20 часов 1 августа. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 35-летний мужчина на мотоцикле Honda СВ 400 на перекрёстке не уступил дорогу трамваю.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», — уточнили в ведомстве.