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09:06 (мск), источник: Известия

В Японии задержали российского капитана рыболовного судна

В Японии задержали гражданина России — капитана рыболовного судна, шедшего под флагом Того. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает агентство Kyodo.

Судно было замечено в японской исключительной экономической зоне. Береговая охрана потребовала остановиться для осмотра, однако судно попыталось скрыться, передает ТАСС.

Погоня продолжалась около трех часов. На судне находилось 14 человек, в том числе гражданин России. Национальность других моряков не уточняется.

Береговой охране предстоит выяснить, что судно делало в японской исключительной экономической зоне.

В конце июля текущего года в южнокорейском порту Пусане было задержано российское судно «Палладий». Причиной стала жалоба моряков на невыплату зарплаты. Члены экипажа указали, что размер задолженности за пять месяцев составляет 250 тыс. рублей.

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