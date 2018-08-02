В Японии задержали российского капитана рыболовного судна
В Японии задержали гражданина России — капитана рыболовного судна, шедшего под флагом Того. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает агентство Kyodo.
В Японии задержали гражданина России — капитана рыболовного судна, шедшего под флагом Того. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает агентство Kyodo.
Судно было замечено в японской исключительной экономической зоне. Береговая охрана потребовала остановиться для осмотра, однако судно попыталось скрыться, передает ТАСС.
Погоня продолжалась около трех часов. На судне находилось 14 человек, в том числе гражданин России. Национальность других моряков не уточняется.
Береговой охране предстоит выяснить, что судно делало в японской исключительной экономической зоне.
В конце июля текущего года в южнокорейском порту Пусане было задержано российское судно «Палладий». Причиной стала жалоба моряков на невыплату зарплаты. Члены экипажа указали, что размер задолженности за пять месяцев составляет 250 тыс. рублей.