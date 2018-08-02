В Японии задержали российского капитана рыболовного судна

Судно было замечено в японской исключительной экономической зоне. Береговая охрана потребовала остановиться для осмотра, однако судно попыталось скрыться, передает ТАСС.

Погоня продолжалась около трех часов. На судне находилось 14 человек, в том числе гражданин России. Национальность других моряков не уточняется.

Береговой охране предстоит выяснить, что судно делало в японской исключительной экономической зоне.