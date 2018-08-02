Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин предложил Небензе сменить фамилию
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
За что бьют в Турции российских туристов
Визит к пенсионерке закончился мучительной смертью коллекторов
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
Дочь Майкла Дугласа травят в школе из-за возраста отца
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Королева выступила на "свадьбе" у Билана - СМИ
Убившие отца сестры выкладывали откровенные фото
Татьяна Навка показала редкие фото со свадьбы с Песковым
СМИ: Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились
62-летняя Долина рассталась с третьим мужем - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
16Лесные пожары в Греции
08:48 (мск), источник: Nur.kz

Слив черной жидкости из трубы в озеро Экибастуза попал на видео

На кадрах ролика отчетливо видно, что в озеро сливают непонятную черную грязную жидкость из трубы.

Источник: Nur.kz

В социальных сетях опубликован ролик, на котором видно, как в озеро Жасыбай в Баянауле сливают грязную черную воду, передает NUR.KZ.

Ролик был снят и опубликован на аккаунте Instagram @poleznyi_ekibastuzets. На кадрах ролика отчетливо видно, что в озеро сливают непонятную черную грязную жидкость из трубы. Позже был опубликован комментарий пресс-службы акимата Павлодарской области.

«Так откачивали, чистили дно озера от ила», — отметили в пресс-службе акима области.

Пользователи раскритиковали данный инцидент. «Зачем чистить дно озера от ила и туда же заливать?!», «Интересный метод — рециркуляция ила», «Откуда на дне озера окурки и спички… ведь это присутствовало при сливе? Если я не ошибаюсь речь о них шла ранее? В акимате по-любому кипиш идет: ''Блин, говорил вам, ночью сливать надо!!!»", «Больше не поеду туда отдыхать», — пишут комментаторы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Макпал Исабекова устроила семейный отдых в ОАЭ (фото)
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
СМИ обвинили миротворцев ООН в изнасилованиях детей
Госбанки сконцентрировали 60% активов сектора
В американском городе подали в отставку все полицейские
Пользователей Сети умилила крепкая дружба двух псов
Рекордный ущерб агробизнесу возместит государство
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь