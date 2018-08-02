Слив черной жидкости из трубы в озеро Экибастуза попал на видео
На кадрах ролика отчетливо видно, что в озеро сливают непонятную черную грязную жидкость из трубы.
На кадрах ролика отчетливо видно, что в озеро сливают непонятную черную грязную жидкость из трубы.
В социальных сетях опубликован ролик, на котором видно, как в озеро Жасыбай в Баянауле сливают грязную черную воду, передает NUR.KZ.
Ролик был снят и опубликован на аккаунте Instagram @poleznyi_ekibastuzets. На кадрах ролика отчетливо видно, что в озеро сливают непонятную черную грязную жидкость из трубы. Позже был опубликован комментарий
«Так откачивали, чистили дно озера от ила», — отметили в
Пользователи раскритиковали данный инцидент. «Зачем чистить дно озера от ила и туда же заливать?!», «Интересный метод — рециркуляция ила», «Откуда на дне озера окурки и спички… ведь это присутствовало при сливе? Если я не ошибаюсь речь о них шла ранее? В акимате