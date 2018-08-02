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09:27 (мск), источник: Podrobno.uz

В Сирии уничтожен гражданин Узбекистана, который занимался военной подготовкой исламистов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В провинции Идлиб на северо-западе Сирии в последние дни были убиты несколько командиров крупной запрещенной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Одним из них оказался гражданин Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщают российские СМИ, в Сирии на дороге Аль-Якубия — Джиср-эль-Шугур на западе провинции убит специалист террористической группировки по военной подготовке, гражданин Узбекистана Убу Ислам Аль-Узбеки. Также вместе с ним ликвидирован главнокомандующий террористической организации, гражданин Египта Абу Бакр Аль-Мысри по кличке «Хаджадж». Он был убит при обстреле автомобиля на дороге Идлиб-Саракыб. В городе Балюн на юге провинции в понедельник также при перемещении на автомобиле попал в засаду и погиб полевой командир Абу Хамам Аль-Туркмани.

Ответственность за убийства на себя никто не взял. Медиа-агентство группировки, сообщившее о случившемся, обвиняет в убийствах скрытых агентов Дамаска.

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