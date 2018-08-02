В Сирии уничтожен гражданин Узбекистана, который занимался военной подготовкой исламистов

Как сообщают российские СМИ, в Сирии на дороге Аль-Якубия — Джиср-эль-Шугур на западе провинции убит специалист террористической группировки по военной подготовке, гражданин Узбекистана Убу Ислам Аль-Узбеки. Также вместе с ним ликвидирован главнокомандующий террористической организации, гражданин Египта Абу Бакр Аль-Мысри по кличке «Хаджадж». Он был убит при обстреле автомобиля на дороге Идлиб-Саракыб. В городе Балюн на юге провинции в понедельник также при перемещении на автомобиле попал в засаду и погиб полевой командир Абу Хамам Аль-Туркмани.