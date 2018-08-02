Жительница Миасса заблудилась на «горе троллей» в Челябинской области
Место, в которое женщина пошла за грибами, считается в народе заколдованным.
Место, в которое женщина пошла за грибами, считается в народе заколдованным.
Спасатели Миасского отряда ПСС нашли 56-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу.
Жительница старой части Миасса пошла за грибами, но вскоре поняла, что сбилась с пути и забрела в болото. Выбраться из топи самостоятельно грибница не смогла и позвонила в
«Женщина смогла довольно подробно описать окружающую обстановку, после чего спасатели выдвинулись в предполагаемый район поиска и нашли потерявшуюся, после чего отвезли в город», — рассказали в
По словам спасателей, женщина заблудилась в районе Чашковского хребта. Это место входит в число самых таинственных мест региона и известно скальными выступами, напоминающими причудливые фигуры. По народной байке, здесь