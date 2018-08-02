Жительница Миасса заблудилась на «горе троллей» в Челябинской области

Спасатели Миасского отряда ПСС нашли 56-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу.

Жительница старой части Миасса пошла за грибами, но вскоре поняла, что сбилась с пути и забрела в болото. Выбраться из топи самостоятельно грибница не смогла и позвонила в поисково-спасательную службу.

«Женщина смогла довольно подробно описать окружающую обстановку, после чего спасатели выдвинулись в предполагаемый район поиска и нашли потерявшуюся, после чего отвезли в город», — рассказали в пресс-службе ПСС Челябинской области.