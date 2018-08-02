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09:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жительница Миасса заблудилась на «горе троллей» в Челябинской области

Место, в которое женщина пошла за грибами, считается в народе заколдованным.

Спасатели Миасского отряда ПСС нашли 56-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу.

Жительница старой части Миасса пошла за грибами, но вскоре поняла, что сбилась с пути и забрела в болото. Выбраться из топи самостоятельно грибница не смогла и позвонила в поисково-спасательную службу.

«Женщина смогла довольно подробно описать окружающую обстановку, после чего спасатели выдвинулись в предполагаемый район поиска и нашли потерявшуюся, после чего отвезли в город», — рассказали в пресс-службе ПСС Челябинской области.

По словам спасателей, женщина заблудилась в районе Чашковского хребта. Это место входит в число самых таинственных мест региона и известно скальными выступами, напоминающими причудливые фигуры. По народной байке, здесь когда-то жил народ, во многом схожий с троллями, который после появления в этих местах людей ушёл под землю, а частично окаменел.

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