Гроза задержала рейсы в аэропорт Платов
Гроза стала причиной задержки рейса авиакомпании «Россия» в ростовский аэропорт Платов.
Гроза стала причиной задержки рейса авиакомпании «Россия» в ростовский аэропорт Платов.
Самолет был вынужден сделать пять кругов в зоне ожидания, и лишь только потом совершить посадку.
Аналогично и рейс базового перевозчика Платова авиакомпании «Азимут» летал в зоне ожидания двадцать минут, однако затем экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Пашковский города Краснодара.
Напомним, ухудшение погоды синоптики прогнозировали еще 1 августа. В донском регионе должны были пройти ливни с грозами, а также град со шквалистым усилением ветра.