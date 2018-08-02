Гроза задержала рейсы в аэропорт Платов

Самолет был вынужден сделать пять кругов в зоне ожидания, и лишь только потом совершить посадку. Из-за этого задержка рейса составила сорок минут.

Аналогично и рейс базового перевозчика Платова авиакомпании «Азимут» летал в зоне ожидания двадцать минут, однако затем экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Пашковский города Краснодара.