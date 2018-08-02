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09:31 (мск), источник: Деловое сообщество

Гроза задержала рейсы в аэропорт Платов

Гроза стала причиной задержки рейса авиакомпании «Россия» в ростовский аэропорт Платов.

Самолет был вынужден сделать пять кругов в зоне ожидания, и лишь только потом совершить посадку. Из-за этого задержка рейса составила сорок минут.

Аналогично и рейс базового перевозчика Платова авиакомпании «Азимут» летал в зоне ожидания двадцать минут, однако затем экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Пашковский города Краснодара.

Напомним, ухудшение погоды синоптики прогнозировали еще 1 августа. В донском регионе должны были пройти ливни с грозами, а также град со шквалистым усилением ветра.

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