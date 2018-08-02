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13:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Четыре человека пострадали в аварии в Советском районе Казани

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Четыре человека пострадали в аварии в Советском районе Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о серьезном ДТП на Мамадышском тракте в Казани пришло накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112.

На оживленном перекрестке дорогу не поделили легковушка «Лада» 14-й модели и внедорожник «КИА Соренто». От удара отечественный автомобиль выкинуло с дороги, и остановить его смогло только бетонное ограждение.

В результате аварии пострадали четыре человека — трое мужчин (17, 31 и 46 лет) и 17-летняя девушка.

Прибывшие по вызову пожарные отключили аккумуляторы у разбитых автомобилей, что исключило дальнейшее возгорание.

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