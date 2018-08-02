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09:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за дождей река в Беларуси вышла из берегов

Это произошло в Чернобыльской зоне, у деревни Светиловичи.

Источник: Комсомольская правда
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Штормовое гидрологическое оповещение о начавшемся опасном явлении опубликовал Белгидромет. На притоке Сожа, реке Беседь, у деревни Светиловичи в Ветковском районе уровень воды превысил отметку выхода на пойму.

О том, что случилось, «Комсомолка» расспросила начальника отдела гидрологии «Гомельоблгидромета» Ольгу Калугину:

— Ничего страшного не произошло, ни поля, ни дома не подтопило. Выход на пойму — это как будто переполненный стакан, из которого немного вылилась вода и растеклась. Так же и Беседь: из-за обильных дождей в июле вода из реки вышла на луг в одном месте — там, где более низкий берег, у Светиловичей. Это очень хорошо, потому что прежние годы были засушливыми, а сейчас пополняются запасы и подземных, и грунтовых вод, — объяснила специалист.

Последние дни, а также начавшаяся неделя наоборот сухие — судя по всему, уровень воды в реках спадет.

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