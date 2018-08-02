Из-за дождей река в Беларуси вышла из берегов

— Ничего страшного не произошло, ни поля, ни дома не подтопило. Выход на пойму — это как будто переполненный стакан, из которого немного вылилась вода и растеклась. Так же и Беседь: из-за обильных дождей в июле вода из реки вышла на луг в одном месте — там, где более низкий берег, у Светиловичей. Это очень хорошо, потому что прежние годы были засушливыми, а сейчас пополняются запасы и подземных, и грунтовых вод, — объяснила специалист.