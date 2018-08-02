Из-за дождей река в Беларуси вышла из берегов
Это произошло в Чернобыльской зоне, у деревни Светиловичи.
Это произошло в Чернобыльской зоне, у деревни Светиловичи.
Штормовое гидрологическое оповещение о начавшемся опасном явлении опубликовал Белгидромет. На притоке Сожа, реке Беседь, у деревни Светиловичи в Ветковском районе уровень воды превысил отметку выхода на пойму.
О том, что случилось, «Комсомолка» расспросила начальника отдела гидрологии «Гомельоблгидромета» Ольгу Калугину:
— Ничего страшного не произошло, ни поля, ни дома не подтопило. Выход на пойму — это как будто переполненный стакан, из которого немного вылилась вода и растеклась. Так же и Беседь:
Последние дни, а также начавшаяся неделя наоборот сухие — судя по всему, уровень воды в реках спадет.