Новосибирские пожарные разбили окно машины, чтобы освободить ребенка

В Новосибирске ребенок оказался заблокированным в машине. Это случилось 1 августа в Ленинском районе. Об инциденте сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.

«В автомобиле заблокирован ребенок. Прибывший до приезда спасателей пожарный расчет разбил стекло автомобиля и разблокировал двери салона», — цитирует МАСС сводку происшествий.

Это произошло на улице Костычева в девятом часу вечера.