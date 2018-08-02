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09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирские пожарные разбили окно машины, чтобы освободить ребенка

Малыш был заблокирован в автомобиле. Сотрудники МЧС пришли на помощь.

В Новосибирске ребенок оказался заблокированным в машине. Это случилось 1 августа в Ленинском районе. Об инциденте сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.

«В автомобиле заблокирован ребенок. Прибывший до приезда спасателей пожарный расчет разбил стекло автомобиля и разблокировал двери салона», — цитирует МАСС сводку происшествий.

Это произошло на улице Костычева в девятом часу вечера.

В этот же день сотрудники МАСС помогли трехлетнему ребенку, который оказался в плену комнаты: заблокирована была межкомнатная дверь. Мальчик благополучно был передан матери.

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