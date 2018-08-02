«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тыс. рублей
В Забайкальском крае «черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тыс. руб. за незаконную деятельность, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
В Забайкальском крае «черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тыс. руб. за незаконную деятельность, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
К приставам обратилась жительница Читы, рассказавшая, что ей приходят
Приставы провели проверку и установили, что коллекторы находятся в Тольятти и фактически осуществляют деятельность, направленную на возврат просроченной задолженности, не состоя при этом в соответствующем реестре ФССП России, чем нарушают закон.
В отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого организации был назначен административный штраф в 200 тыс. рублей.