«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тыс. рублей

К приставам обратилась жительница Читы, рассказавшая, что ей приходят СМС-сообщения от неустановленных лиц, в которых содержатся оскорбления и требования оплатить задолженность. Ранее женщина оформила микрозайм в организации ООО МКК «Бутик финансовых решений», работавшей под брендом «РосДеньги». Микрозайм выплатить вовремя она не смогла.

Приставы провели проверку и установили, что коллекторы находятся в Тольятти и фактически осуществляют деятельность, направленную на возврат просроченной задолженности, не состоя при этом в соответствующем реестре ФССП России, чем нарушают закон.