Подростки на сутки ушли из дома в поисках «подработки» в Крыму

Правоохранители Симферополя сутки занимались поиском двух подростков, которые сбежали из дома, передает пресс-служба МВД по республике.

Жительница крымской столицы обратилась в правоохранительные органы с сообщением о пропаже 14-летнего сына. Согласно ее информации, подросток ушел из дома еще 28 числа. Через час еще один симферополец оставил заявление об уходе из дома ребенка — 13-летнего сына.

«Полицейские установили, что несовершеннолетние приятели ранее уже уходили совместно. Немедленно на поиски подростков был ориентирован личный состав подразделения полиции», — отметили в МВД.

Правоохранители отыскали подростков на одном из рынков столицы РК.

Со слов самих несовершеннолетних, они сбежали из дома в поисках подработки для личных нужд и, чтобы начать вести самостоятельную жизнь.