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10:36 (мск), источник: Zakon.kz

Избитому на ВОАД в Алматы ребёнку сделают пластику черепа

Врачи первой детской городской больницы рассказали о состоянии мальчика, избитого на ВОАД, передаёт Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Состояние ребёнка с положительной динамикой. В сознании, адекватно реагирует на контакт. Пытается улыбаться, двигает рукой и ногой. Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Продолжается интенсивная терапия», — сообщил врач-нейрохирург Николай Дьяченко.

Для того, чтобы максимально восстановились все функции нужно время, пояснил медик. Однако точные сроки пока не разглашаются. Врач отметил, что его старались оградить от любых раздражителей, в том числе от общения с отцом.

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