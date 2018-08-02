Избитому на ВОАД в Алматы ребёнку сделают пластику черепа

«Состояние ребёнка с положительной динамикой. В сознании, адекватно реагирует на контакт. Пытается улыбаться, двигает рукой и ногой. Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Продолжается интенсивная терапия», — сообщил врач-нейрохирург Николай Дьяченко.

Для того, чтобы максимально восстановились все функции нужно время, пояснил медик. Однако точные сроки пока не разглашаются. Врач отметил, что его старались оградить от любых раздражителей, в том числе от общения с отцом.