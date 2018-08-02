Иностранец пытался въехать в Крым по чужому паспорту

«При прохождении пограничного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска “Джанкой” мужчина 1973 года рождения предъявил паспорт гражданина Украины, выданный в 2013 году в Херсонской области. При проверке паспорта контролер выявил признаки частичной подделки документа и установил, что тот поддельный», — говорится в сообщении Погрануправления.

Позже мужчина признался, что проживал в Херсонской области до 2014 года, где много лет работал в одном из фермерских хозяйств и состоял на консульском учете в посольстве своей страны в Киеве. В 2012 году, когда срок действия его родного паспорта истек, он, через сомнительные криминальные связи, приобрел паспорт гражданина Украины. Такая услуга ему обошлась в 2 тыс долларов США.