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09:32 (мск), источник: РИА Крым

Иностранец пытался въехать в Крым по чужому паспорту

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали гражданина одной из стран Средней Азии, пытавшегося попасть на полуостров по чужому украинскому паспорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«При прохождении пограничного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска “Джанкой” мужчина 1973 года рождения предъявил паспорт гражданина Украины, выданный в 2013 году в Херсонской области. При проверке паспорта контролер выявил признаки частичной подделки документа и установил, что тот поддельный», — говорится в сообщении Погрануправления.

Позже мужчина признался, что проживал в Херсонской области до 2014 года, где много лет работал в одном из фермерских хозяйств и состоял на консульском учете в посольстве своей страны в Киеве. В 2012 году, когда срок действия его родного паспорта истек, он, через сомнительные криминальные связи, приобрел паспорт гражданина Украины. Такая услуга ему обошлась в 2 тыс долларов США.

Свою вину иностранец признал, отметили в ведомстве. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение госграницы России).

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