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10:43 (мск), источник: Informburo.kz

Суд в Актобе приговорил главаря ОПГ «Четыре брата» к 12 годам тюрьмы

В Актобе огласили приговор по делу о хищениях нефти.

Источник: Informburo.kz

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес решение по делу ОПГ «Четыре брата» о хищениях нефти.

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Предполагаемый главарь группировки Еркин Избасар и другие — в общей сложности 26 человек — обвинялись в незаконной транспортировке, реализации, хранении нефти и нефтепродуктов, создании организованной преступной группы, вымогательстве и других тяжких и особо тяжких правонарушениях. Всего 17 криминальных эпизодов.

Главарю ОПГ Еркину Избасару суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

7 декабря 2016 года в Актобе прошла спецоперация по задержанию группировки, занимавшейся, по версии следствия, хищением нефти с Актюбинского нефтеперерабатывающего завода. Еркина Избасара, задержали в этот же день в Алматы.

Еркин Избасар приходится родным братом Ерболату Избасару. Последний является зятем экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, которого обвиняют в создании ОПГ, причинившей государству ущерб на сумму более 71 млрд тенге.

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