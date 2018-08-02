Суд в Актобе приговорил главаря ОПГ «Четыре брата» к 12 годам тюрьмы

Источник: Informburo.kz

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес решение по делу ОПГ «Четыре брата» о хищениях нефти.

Предполагаемый главарь группировки Еркин Избасар и другие — в общей сложности 26 человек — обвинялись в незаконной транспортировке, реализации, хранении нефти и нефтепродуктов, создании организованной преступной группы, вымогательстве и других тяжких и особо тяжких правонарушениях. Всего 17 криминальных эпизодов.

Главарю ОПГ Еркину Избасару суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

7 декабря 2016 года в Актобе прошла спецоперация по задержанию группировки, занимавшейся, по версии следствия, хищением нефти с Актюбинского нефтеперерабатывающего завода. Еркина Избасара, задержали в этот же день в Алматы.